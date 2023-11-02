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Gündem
AA 02.11.2023 14:00

Bakan Fidan Berlin'de Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Bakan Fidan Berlin'de Alman ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği “AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı”na katılmak üzere Berlin'de.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtildi.

Paylaşımlarda, Bakan Fidan'ın, "AB Genişlemesi ve Reformu" konulu Dışişleri Bakanları Konferansı kapsamında Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir araya geldiği ifade edildi.

 

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