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TRT Haber 07.08.2024 15:11

Bakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi

Türkiye, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Mısır temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Arap Ligi ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi

Mısır temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Arap Ligi ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze soykırımı ve bölgede devam insani kriz ele alındı. Türkiye'nin kalıcı barış çabaları ve beklentileri aktarıldı.

Krizin aşılması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi

İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin hassasiyeti, Arap Ligi ülkelerinin Ankara Büyükelçilerine iletildi.

 


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