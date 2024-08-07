Bakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi

Mısır temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Arap Ligi ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi.
Görüşmede, İsrail'in Gazze soykırımı ve bölgede devam insani kriz ele alındı. Türkiye'nin kalıcı barış çabaları ve beklentileri aktarıldı.
Krizin aşılması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.
İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede Türkiye'nin hassasiyeti, Arap Ligi ülkelerinin Ankara Büyükelçilerine iletildi.
Bakanımız @HakanFidan, Arap Ligi ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi. pic.twitter.com/D01UcnuefF— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 7, 2024