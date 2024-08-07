4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lCzFFI9K88 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2024

Yapılan açıklamada huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği de vurgulandı.