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TRT Haber 07.08.2024 14:40

4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.

4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açıldığını duyurdu.


Yapılan açıklamada huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği de vurgulandı.

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Son Dakika Terörle Mücadele Suriye
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