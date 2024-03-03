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Gündem
AA 03.03.2024 22:33

Bakan Fidan: ADF prestijini her geçen yıl artırmaktadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Fidan: ADF prestijini her geçen yıl artırmaktadır
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişinin ağırlandığı ADF'nin tamamlandığını belirterek, "Bölgesel sahiplenme anlayışıyla, küresel sorunlara dönük farklı yaklaşımların ve tecrübelerin paylaşıldığı, farklı dünya tahayyüllerinin dile getirildiği Forum, diplomaside küresel bir marka ve fikir platformu olarak prestijini her geçen yıl artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Katılımcılara teşekkür eden Fidan, ADF 2024'ün düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarını kutladı.

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Antalya Diplomasi Forumu Hakan Fidan
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