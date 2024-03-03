Parçalı Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.03.2024 22:30

Türkiye'nin Afrika açılımı Antalya Diplomasi Forumu'nda boy gösterdi

Türkiye'nin Afrika açılımının etkisiyle Afrika ülkelerinden çok sayıda üst düzey yetkili, 1-3 Mart'ta düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'e yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Afrika açılımı Antalya Diplomasi Forumu'nda boy gösterdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 1-3 Mart'ta düzenlenen ADF'ye, Afrika ülkelerinden 7 devlet başkanı, 2 başbakan ve 25 dışişleri bakanı katıldı.

Afrikalı üst düzey yetkililerin yoğun ilgi gösterdiği ADF'ye, devlet başkanı düzeyinde katılanlar arasında, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, Esvatini Kralı 3. Mswati, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Devlet Başkanı Faustin Archange Tuadera, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ve Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina katıldı.

Bakan Fidan Afrikalı mevkidaşlarıyla Antalya'da görüştü
Bakan Fidan Afrikalı mevkidaşlarıyla Antalya'da görüştü

Burundi Başbakanı Gervais Ndirakobuca ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de ADF'ye gelenler arasındaydı.

Pek çok ülkenin dışişleri bakanının bulunduğu ADF'ye katılanlar arasında Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traore, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Çad Dışişleri ve Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Mahamat Saleh Annadif, Esvatini Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Pholile Shakantu, Gabon Dışişleri Bakanı Regis Onanga Ndiaye, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Carlos Pinto Pereira, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Güney Sudan Dışişleri Bakanı James Pitia Morgan, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ve Madagaskar Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Rafaravavitafika Rasata yer aldı.

 

Malavi Dışişleri Bakanı Nancy Tembo, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mozambik Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Veronica Nataniel Macamo Dlhovo, Namibya Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Peya Mushelenga, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışında Yaşayan Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Vincent Biruta, Senegal Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanı Ismaila Madior Fall, Somali Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Ali Omar Balad, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali Al-Sadiq Ali, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakher ve Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederic M. Shava da katılımcılar arasındaydı.

Afrika'dan, 25 dışişleri bakanı haricinde, 3 bakan, 2 meclis başkanı, 3 uluslararası teşkilat başkanı ve 3 uluslararası teşkilat yüksek düzeyli temsilcisi ADF'de bulundu.

ETİKETLER
Antalya Diplomasi Forumu Afrika Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:52
UNICEF: Gazze'de bebekler yetersiz beslenme yüzünden ölüyor
22:34
Bakan Fidan: Prestijini her geçen yıl artırmaktadır
22:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
22:08
Bodrum'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
22:07
İBB Başkan adayı Kurum Hamsi Festivali'ne katıldı
20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan FIA Başkanı Ben Sulayem'i kabul etti
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
FOTO FOKUS
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ