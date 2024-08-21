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TRT Haber 21.08.2024 11:04

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile karşı tarafın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Paylaşımda, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumun ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

ETİKETLER
Antony Blinken Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Türkiye- ABD İlişkileri
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