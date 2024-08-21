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Gündem
AA 21.08.2024 09:59

"Bakan Şimşek görevinden istifa etmek istedi" iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

"Bakan Şimşek görevinden istifa etmek istedi" iddiası doğru değil

DMM'den yapılan açıklamada, "Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
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