Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Görüşmenin ana gündemi: Suriye

Ankara'daki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye'deki son gelişmeler olacak.

Bakan Fidan'ın Blinken'a, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, düzenli bir geçiş süreci olması ve bu süreçte uluslararası toplumun da rol oynaması gerektiği mesajını iletmesi bekleniyor.

Fidan, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın mevcut ortamdan istifade etmesine izin verilmeyeceğini de vurgulayacak.

Görüşmede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları da gündemde olacak. Gazze'de acil bir ateşkesin sağlanmasının ve insani felakete kalıcı ve somut çözümler üretilmesinin gerekli olduğu iletilecek.

Fidan-Blinken görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son durumun da gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmede ikili ilişkiler de ele alınacak.