Bakan Fidan 22. Doha Forumu'na katılacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Katar'ın başkenti Doha'da 7-8 Aralık'ta düzenlenecek olan 22. Doha Forumu kapsamında çeşitli oturumlara iştirak ederek hitapta bulunması bekleniyor.

Forum marjında, yarın, Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Bakan Fidan'ın Doha'da mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Doha Forum 2024 yarın başlayacak

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının, konuşmacı ve panelist olarak yer alacağı Forum, 7-8 Aralık'ta Doha'da düzenlenecek.

Forum'un teması "Yenilik Gereksinimi" olarak belirlendi.

Forum'da bir araya gelecek dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartışacak.

"Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sunmayı amaçlıyor.

Doha Forum 2023'e, 120 ülkeden 3 bin 500 konuk, 270 konuşmacı katılmıştı.

Doha Forumu'nun içerik ortakları arasında, Türkiye Dışişleri Bakanlığının dördüncüsünü 11-13 Nisan 2025'te düzenleyeceği marka etkinliği "Antalya Diplomasi Forumu" da bulunmaktadır.