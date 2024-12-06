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Gündem
DHA 06.12.2024 11:28

Narin Güran cinayeti davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Narin Güran cinayeti davasında Cumhuriyet savcısı mütalaasında, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Narin Güran cinayeti davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

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