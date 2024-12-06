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DHA
HABER GİRİŞ
06.12.2024 11:28
, 06.12.2024 11:31
SON GÜNCELLEME
06.12.2024 11:31
Narin Güran cinayeti davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran cinayeti davasında Cumhuriyet savcısı mütalaasında, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
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