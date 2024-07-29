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Gündem
AA 29.07.2024 15:41

Bakan Ersoy'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki

Bakan Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Soykırım suçu işleyen kendini bilmezlerin bu sözleri, Cumhurbaşkanı'mızın haklı ve gür sesini bastıramayacaktır" dedi.

Bakan Ersoy'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf edilen "yakışıksız ifadeleri" şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Soykırım suçu işleyen kendini bilmezlerin bu sözleri, Cumhurbaşkanı'mızın haklı ve gür sesini bastıramayacaktır. Cumhurbaşkanı'mız her zaman adalet ve insanlık değerlerine vurgu yaparak mazlum coğrafyaların ümidi olmuş ve olmaya devam edecektir. Filistin halkının haklı özgürlük mücadelesine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte destek vermeye devam edeceğiz."

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Mehmet Nuri Ersoy İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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