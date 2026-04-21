Bakan Ersoy: Fuadname emeğin ve sanat anlayışının ifadesidir

Bakan Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda Fuat Başar'ın 50. sanat yılına ithafen açılan "Fuadname" sergisini ziyaret ederek, Başar ile bir araya geldi.

Sergide yer alan eserleri inceleyen Ersoy, Başar'ın yarım asırlık sanat birikimini yansıtan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, "Fuadname" sergisinin Fuat Başar'ın 50 yıllık sanat bilgi ve birikimine, hat ve ebruda akseden duygu ve düşünce dünyasına açılan çok özel ve çok geniş bir pencere olduğunu kaydetti.

Ersoy, Başar'ın Türk-İslam sanat geleneğinin en önemli, en özel dallarından hat ve ebruya vakfettiği ömründe, eserleriyle 600'e yakın ulusal ve uluslararası sergide, çok sayıda koleksiyon ve müzede yerini aldığını ve nesilden nesle ulaştırılacak, estetik ve zarafete bürünmüş bir kültür mirasının banisi olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu göz alıcı eserlerinin yanında Fuat Başar dendiğinde, Japon İmparatoru, Malezya Başbakanı, Suudi Arabistan Kralı ve daha birçok devlet adamının tuğralarını çekmiş çok özel bir sanat otoritesinden bahsettiğimizin bilinmesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. 2009 yılında hem 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak, 2019'da da 'Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü' ile taltif edilmiş olan sayın hocamızın yetiştirdiği ebruzen ve hattatlar da bugün ulusal ve uluslararası alanda kendini ispat etmiş bu silsileyi teşkil etmişlerdir. Sayın Başar, öncülük ettiği bu sergide öğrencilerinin de eserlerine yer vermekle sanat geleneğimizin ustadan çırağa, seleften halefe sürekliliğini en nadide şekilde gözler önüne sermiş, ziyaretçilerini çok özel ve anlamlı bir koleksiyonla buluşturmuş oluyor.

Tabii Sayın Fuat Başar'ın tıp tahsilini yarıda bırakarak sanatı hayatının merkezine yerleştirdiğini düşünmek, hat ve ebrunun yanına şiiri de ekleyerek geniş bir sanat sahasında geldiği istisnai noktayı görmek ve bütün bunların yanında bir de icazet verdiği nesillerin başarısına şahit olmak, onun yürüdüğü bu yola karşı beslediği tutkuyu, sevgiyi ve vefayı anlamamızı sağlıyor. Fuadname, yalnızca bir sergi değil, yarım asırlık bir emeğin, bir mektebin ve bir sanat anlayışının ifadesidir."

Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Başar'a 50 yıllık eşsiz sanat yolculuğu, kültür-sanat birikimine kazandırdığı eser ve değerler ile yetiştirdiği nesiller dolayısıyla şükranlarını sundu.

Serginin küratörü Şükran Aydın olmak üzere sergide emeği geçen herkese teşekkür eden Ersoy, "Büyük ustanın elinde biçim bulmuş hat ve ebrunun bu göz alıcı sunumuna şahit olmak üzere vatandaşlarımızı sergiye davet ediyorum." dedi.

29 Nisan'a kadar görülebilecek

Sergi, Fuad Başar'ın 50 yıllık sanat yolculuğunu merkeze alırken, aynı sanat geleneği içerisinde yetişmiş ve üretimlerini sürdüren farklı sanatçıların eserlerini de bir araya getiriyor.

29 Nisan'a kadar açık olacak sergi, hat ve ebru sanatının disiplin, denge ve estetik anlayışını, usta-çırak ilişkisi ve kuşaktan kuşağa aktarılan sanat hafızası çerçevesinde ele alıyor.