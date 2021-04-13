Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Ersoy, "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi"ni ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ndeki "100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi"ne ziyaret ederek, eserleri inceledi.
Ersoy, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Astronomi, coğrafya, geometri, optik, kimya ve tıp alanlarındaki seçkilerden oluşan bu özel sergide emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Sergi, 12 Temmuz'a kadar açık olacak.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluşan 100 Objede İslam Bilim Tarihi Sergisi’ni ziyaret ettik.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 13, 2021
Astronomi, coğrafya, geometri, optik, kimya ve tıp alanlarındaki seçkilerden oluşan bu özel sergide emeği geçenleri tebrik ediyorum. pic.twitter.com/x7SFCeXFyA
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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