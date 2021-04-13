Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 15:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişimde oldukları belirlenen terör örgütü PKK/YPG'li 3 teröristi etkisiz hale getirdi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/PzJNgM0ydG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2021
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasında, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi" denildi.
Bölgede terör örgütlerine operasyonlar aralıksız devam ediyor.
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