Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişimde oldukları belirlenen terör örgütü PKK/YPG'li 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/PzJNgM0ydG