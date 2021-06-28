Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Finansal Kurumlar Birliği'nin Genel Kurulu'nda konuştu.

Mali piyasalarda büyük ağırlığı ticari bankaların aldığını belirten Elvan, "Finansal çeşitlilikte arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık. Banka dışı mali kuruluşlar finansal sektörün asli unsuru haline gelmeli" dedi.

"Varlık yönetim şirketleri için adımlar atılacak"

Bakan Elvan, beklentilerinin banka dışı mali kuruşların, hem pazar payı hem de ürün çeşitliliği bakımından çok daha etkin olması gerektiğini belirterek şunları aktardı:

"Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacak. Bu şirketlerin kısa zamanda finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanunu kapsamına alınarak, güçlü bir yasal zeminde faaliyet göstermeleri için teknik çalışmalarımızı hızlandırdık."

"Yeşil finansmana fırsat sunuluyor"

Yeşil finansman faaliyetlerine uluslararası piyasaların önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Elvan, küresel sürdürülebilir finans piyasasının yıllık 7 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmasının tahmin edildiğini şu sözlerle anlattı:

"Bazı bankalarımız söz konusu piyasalarda yeşil tahvil ve sukuk ihracını başarıyla gerçekleştiriyor. Benzer şekilde banka dışı mali kuruluşlarımızın da bu piyasadan faydalanmasını amaçlıyoruz."

Bakan Elvan, küresel piyasalardaki düşük maliyetli fonların reel sektörün sürdürülebilir iş modellerine geçişini hızlandıracağını da sözlerine ekledi.

