Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 13:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na "kesinti" yanıtı
[Fotoğraf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili söylemine, "Algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddiasına yanıt verdi.
Bakan Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0.6’dır. "
Sn. Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem ALGIDIR, MANİPÜLASYONDUR, ÇARPITMADIR.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 22, 2022
Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.
Bu da toplam abone içinde %0.6’dır.
Etiketler: Fatih Dönmez Kemal Kılıçdaroğlu Elektrik
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