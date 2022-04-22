Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintileriyle ilgili iddiasına yanıt verdi.

Bakan Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde %0.6’dır. "