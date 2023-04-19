Bakan Dönmez TRT Haber'de

Bakan Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İşin hikayesi 2020 Ağustos ayına gidiyor. 29 Mayıs'ta sondaj gemisini göndermiştik.

İlk andan itibaren mühendislik çalışmalarımıza başladık. Gerekli ekipmanları, malzemeleri tedarik ettik.

Gazı karaya çıkardık biliyorsunuz, testlerimiz yapılıyor. İnşallah yarın gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Ham gaz geliyor, rafineri tesisinde ayrıştırılacak, bir iki hafta kalibrasyon işlemi olacak. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız.

Burada 5 rezervuardan üretim yapabiliyoruz. Burada ilk defa denenen yenilikler de oldu.

Biz bu projeyle beyin göçünü tersine çevirdik. Uluslararası projelerde yer alan arkadaşlarımızı biz buraya getirdik.

Bugüne kadar tükettiğimiz gazın yüzde 1'ini üretebiliyorduk. Bununla çok büyük bir fark yaratmış olduk. İthalatımızı yüzde 25-30 oranında azaltmış olacağız.

Ben kendi adıma, yarın herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim.

"Karadeniz yüksek bir potansiyel barındırıyor"

Karadeniz, Hazar Denizi'nin potansiyelini içeriyor. Karadeniz Avrupa için yeni bir Kuzey Denizi olabilir. Yüksek bir potansiyeli barındırıyor. Bundan sonra atacağımız adımlar için de umut vadediyor.

1 yıl içerisinde Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra Orta Karadeniz'e geçebiliriz.

Ayrıntılar geliyor...