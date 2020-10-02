Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Akdeniz'deki politikamız daha da güç kazandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Libya hükümeti arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilmesiyle, Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü politikanın daha da güçlendiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meşru Libya hükümetiyle imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: bakan dönmez fatih dönmez doğu akdeniz BM türkiye LibyaSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 09:57
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