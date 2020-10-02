Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meşru Libya hükümetiyle imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz." değerlendirmesinde bulundu.