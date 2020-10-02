Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Milletimizin haklarını korumaya devam edeceğiz
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile deniz sınırı anlaşmasının tesciline atıfta bulunarak, "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiğini aktararak, "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
#Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşması #BirleşmişMilletler tarafından tescil edildi. Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. #SahadaveMasadaGüçlüTürkiye pic.twitter.com/W1nft0lSw1— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 1, 2020
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Libya dışişleri bakanıSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 00:27
Son Haberler
- 00:47
- 00:33
- 00:36
- 00:14
- 23:58
Sıradaki Haber
Kobani eylemleri soruşturmasında 20 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz