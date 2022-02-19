Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'nun koronavirüs testi negatife döndü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "COVID-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"COVID-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şafi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin."
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Koronavirüs
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