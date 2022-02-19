Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüştü.
Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya’da ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Akar, Almanya Savunma Bakanlığı görevine atanan Lambrecht ile de bir araya geldi.
Görüşmede, ikili, bölgesel ve küresel konularla, savunma sanayi ve askeri eğitim, iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Akar, Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaparken, savunma sanayindeki kısıtlamalar konusunda bazı somut adımlar atılmasının beklendiğini, ayrıca FETÖ ile mücadelede iş birliğine işaret etti.
Etiketler: Almanya Hulusi Akar
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