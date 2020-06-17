Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Ziyaretimiz memnuniyetle karşılandı
Türk heyeti Libya'daki temaslarının ardından yurda döndü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ziyaretimiz memnuniyetle karşılandı. Desteğimizi ve kararlılığımızı ifade ettik" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya’da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm için görüş alışverişinde bulunduk.https://t.co/457Xd6pnX5 pic.twitter.com/bERwxlBmPX— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 23:39
Sıradaki Haber
İstanbul, Ankara ve Bursa'da artık maske zorunlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz