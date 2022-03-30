Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i tebrik ediyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca, "Yunanistan’a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşması'nın gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.