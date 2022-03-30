Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif'e tebrik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i tebrik etti.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i tebrik ediyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum." açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu ayrıca, "Yunanistan’a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşması'nın gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.
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