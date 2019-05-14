Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, New Haven şehrindeki Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına tepki gösterdi.

#ABD’nin #NewHaven şehrinde Diyanet Camiinin Ramazan ayında kundaklanması dünyada artan #İslamdüşmanlığı’nın yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar biran önce bulunup cezalandırılmalı.İslam karşıtlığı&ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 13 Mayıs 2019

Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD’nin NewHaven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA