Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası panelinde konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar:

Yunanistan gerekli siyasi irade ve samimiyeti gösteremedi. Bizimle konuşmak yerine, hakkımızda ve aileyhimizde konuşmayı sürdürdüler.

En son Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i, 14 Mart'ta İstanbul'da ağırladı. Miçotakis, bu toplantıda pozitif gündeme odaklanma, üçüncü tarafları araya sokmama sözü verdi ama bu sözü maalesef tutamadı.

"ABD kongresindeki konuşma bardağı taşıran son damla"

ABD kongresinde yaptığı konuşmayı hatırlıyorsunuz; bardağı taşıran son damla oldu. Yunanistan'ın davranışının farklı sebepleri var; İlk neden ülkemizin, bölgemizin yükselen profilinden Yunanistan çok rahatsız. Oysa akıllı komşu bunu avantaj görür ve lehine kullanır.

İkinci neden, Yunan iç politikasında maalesef Türkiye'ye karşıtlılığının prim yapması. Her gün Türkiye'nin gündemde olması, Yunanistan'a gerçek sorunlarını unutturuyor. Bizim böyle bir derdimiz yok, Yunanistan gündemimizde ön sıralarda değil.

Üçüncü neden ise Yunanistan'ın maksimalist tutumu ve hukuk dışı adımlarına karşı verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. İşte deniz yetki alanlarıyla ilgili, adaların silahlandırılmasıyla ilgili hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu. Yani propagandasının çöktüğünü görmeye başladık.

Dördüncü neden ise Yunanistan'ın stratejik vizyon eksikliği. Bizimle yakın iş birliği, güçlü ilişkiler kendi halkının da yararına olacakken, çıkarlarımızı hedef almayı tercih ediyorlar.



