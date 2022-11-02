Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yargıtay, eski başyaver Ali Yazıcı'ya verilen cezayı onadı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, eski başyaver Ali Yazıcı için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
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Etiketler: Yargıtay FETÖ Darbe Girişimi
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