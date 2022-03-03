Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 21:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyduğunu vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, bu koridorun, bir taraftan vatandaşlarımızı tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını söyledi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Rusya
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