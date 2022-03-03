Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Muş'tan Türk Devletleri Teşkilatı'na ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti.
Başkent Budapeşte'de "Türkiye-Macaristan 3. Go Africa İş Forumu"na katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin Budapeşte büyükelçileriyle bir araya geldi.
Muş, ziyarette, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Janos Hovari ve KKTC Budapeşte Temsilcisi Özgür Ezel ile de görüştü.
Bakan Muş'a ziyaretinde, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay da eşlik etti.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Mehmet Muş Türk Devletleri Teşkilatı
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