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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı kabul etti
[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar'ı bu görevinde ilk kez ağırladığını, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.
Çavuşoğlu, "Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız" mesajını verdi.
Ukrayna'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını anlattı.
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