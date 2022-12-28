Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Bin Ferhan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan
Son Haberler
- 17:35
- 17:28
- 17:20
- 17:14
- 17:13
Sıradaki Haber
15 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz