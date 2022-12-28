Hayvanları Koruma Kanunu gereğince kedi ve köpek sahiplerinin, hayvanlarını 31 Aralık'a kadar dijital kimliklendirme (PETVET-Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) yöntemiyle kayıt altına aldırmaları gerekiyor.

Düzenlemeyle ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerinin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlü tutulmuşlardı.

Mikroçipe işlenen bilgiler

Mikroçip uygulamasıyla hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişilerin bilgileri kaydediliyor.

Ayrıca aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor.

Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanıyor ve el terminali aracılığıyla okunabiliyor. Artık sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin sahibi el terminaliyle okunarak tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın tüm hastalık geçmişi kayıt altına alınacak.

Terk edene 6 bin 72 lira ceza

Sokakta ev hayvanı bulan kişi en yakın tarım ve orman müdürlüğüne başvurarak hayvanın kime ait olduğunun tespit edilmesi sağlanacak. Terk edilmiş ev hayvanı, bulan kişi tarafından sahiplenilmek istenmezse hayvan, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından havyan bakımevine götürülecek.

Evcil hayvanlarını terk eden kişilere ise yeni yılla birlikte 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşülmesi gerekiyor.

1 milyon 104 bin hayvan kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak 2021'den bugüne kadar ülke genelinde 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 104 bin 557 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Aksaklıklara karşı 'beyanname'

Mikroçip tedariki ya da sistemsel sorun nedeniyle ev hayvanını kayıt altına aldıramayanlar için de önlem alındı. Buna göre ev hayvanı sahipleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine 'beyanname' ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek. Hayvan sahiplerince il/ilçe müdürlüklerinin yanı sıra serbest veteriner hekimlere de beyanname verilebilecek.