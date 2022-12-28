Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
TBMM Başkanı Şentop, muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı'nda var. 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" dedi.
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Etiketler: Mustafa Şentop TBMM Cumhurbaşkanlığı
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