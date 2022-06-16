Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
[Fotoğraf: DHA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Sırbistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Balkanlar
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