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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmede, Libya ve genel güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.
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