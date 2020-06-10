Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini paylaştı.

Koca, "Bugünkü toplam vaka sayımız 922 yani düne göre bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 17, iyileşen vaka sayımız 2 bin 241, toplam test sayımız 36 bin 521, yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayımız 631, cihaza bağlı olan hasta sayımız ise düne göre bir düşüş içinde 280."

10 Haziran itibarıyla Türkiye'de toplam COVID-19 test sayısı 2 milyon 451 bin 700 oldu. Toplam vaka sayısı ise 173 bin 36'ya yükseldi. Hayatını kaybeden toplam kişi sayısı ise 4 bin 746 olurken, iyileşen kişi sayısı ise 146 bin 839'a yükseldi.