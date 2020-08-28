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Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile el-Mişri, Dışişleri Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin "Kardeş Libya ile aramızdaki iş birliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" mesajını paylaştı.
#Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 28, 2020
Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor.
Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız.
Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/ODtxJsU8Ml
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Libya Halid el-MişriSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 15:18
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