Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu KKTC'de STK temsilcileriyle buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu ile STK temsilcilerinin görüşmesi Girne'deki Beyaz Ev'de gerçekleşti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Dün, bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.
#Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarıyla biraraya geldik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 12, 2022
Dün, bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz! pic.twitter.com/R4p6O2wDRU
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu KKTC Dışişleri Bakanlığı
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