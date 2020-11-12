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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Ersin TatarSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 18:42
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