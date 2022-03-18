Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ve Al Sani'nin görüştüğü bildirilirken, görüşmenin içeriğine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Katar
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