Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Sondaj Gemisi, Gökçebey-1 kuyusunda yeni arama yapıyor
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Gökçebey-1 kuyusunda olduğunu duyurdu.
Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni arama kuyusu Gökçebey-1'de." ifadesi kullanıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Şubat'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurmuştu.
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki yeni arama kuyusu Gökçebey-1’de!#TPAO #TurkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/aXqEbXuPiu— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) March 18, 2022
Fatih Sondaj Gemisi, bugüne kadar Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetti.
Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.
Etiketler: Sondaj Petrol Doğalgaz Doğal Kaynaklar
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