Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

(Rusya-Ukrayna savaşı) Biz savaş başlamadan önce de savaşı önleyebilmek için yoğun çaba sarfettik. Başladıktan sonra da sona erdirilmesi için sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çabalarımızı sürdürdük. İstanbul'dan sonra tablo tersine döndü biliyorsunuz. İki taraf da müzakere masasından uzaklaştı. Bunların sebeplerini daha önce de konuşmuştuk.

Fakat şimdi yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanımız, İstihbarat Teşkilatımız ve Başkanımız, bizler arkadaşlarımızla birlikte yoğun çaba sarfettik. Tıkandığı yerlerde sayın Cumhurbaşkanımız devreye girdi liderlerle görüştü, telefon görüşmeleri son olarak Tahran'da Putin ile yaptığı görüşme.

"Rusya'nın tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engelleri de kaldırmış olduk"

Sonuçta sadece Ukrayna tahılının değil Rusya tahıl ve gübresinin ihracatı önündeki engelleri de kaldırmış olduk. Anlaşma imzalandı dün de koordinasyon merkezi kuruldu artık teknik düzeyde çalışmalar devam edecek. Temennimiz kesintiye uğramadan, sorunla karşılaşmadan bu ihracat gerçekleşsin öncelikle tabi ihtiyacı olan acil ihtiyacı olan ülkelere tahıl buğday ulaşabilsin.

Tahıl sektörü için gübre son derece önemli. Bunun da çiftçi üzerindeki ciddi maliyetinin olduğunu da biliyoruz. Fiyatlar da zaten çok yükseldi. İstanbul'daki koordinasyon merkezi tüm bu süreci yakından denetleyecek. Gemilerin aynı şekilde denetlenmesi dahil kontrol edilmnesi dahil. Süreç sorunsuz şekilde inşallah ilerler. Aslında bu sadece gıda ihracatının önündeki engelin kaldırılması için atılan adım değildir. Başarılı bir şekilde uygulanırsa iki taraf için de çok ciddi bir güven arttırıcı önlem olmuş oluyor.

"Ateşkes için Türkiye olarak elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz"

Şimdi bizim ateşkese odaklanmamız lazım. Bu sadece Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek bir süreç değil. Elbette gerek Dışişleri Bakanlar düzeyinde olsun gerekse diğer düzeylerde olsun iki taraf görüşmelere hazır olursa biz bu görüşmelere ev sahipliği yaparız. Liderler düzeyinde sayın Cumhurbaşkanımızın temasları aralıksız sürüyor kalıcı ateşkes için. Fakat üçüncü ülkelerin de desteklemesi lazım. Savaşın kaybedeni kazananı yok herkes kaybediyor. Barışın da kaybedeni olmaz yeter ki adil bir barış olsun. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. Bir an önce tarafları diplomasi masasına döndürmek için onların dönmeleri için Türkiye olarak biz elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.