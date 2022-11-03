Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz. Karadeniz'den tahıl ihracatı konusundaki yaşanan sıkıntı Cumhurbaşkanımız sayesinde çözüldü. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. 20 gün sonra tahıl anlaşmasının uzatılması gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/6tjcJv1384 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2022

Eğer gübre ihracatı gerçekleşmezse tarım üretiminde yüzde 20 düşüş olacak. Bu anlaşmaların kesintisiz şekilde uygulanması lazım.

Ukrayna için adil bir barışın olması gerektiğini vurguluyoruz.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

İsveç ve Finlandiya'nın da NATO üyeliği gündeme geldi. 3'lü mutabakatı Madrid'de görüştük. Her iki ülke muhtıraya bağlılıklarını devam ettiriyorlar. İsveç'te kurulan hükümet bu konuda daha kararlı görünüyor. Gelecek hafta yeni başbakan Cumhurbaşkanımızla görüşmeye gelecek.

[Tahıl koridoru]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaşanan sıkıntı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çözüldü. 20 gün sonra tahıl anlaşmasının yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için biz çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.https://t.co/VMamUnMx03 pic.twitter.com/VcApZ679YK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2022

Stoltenberg'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye NATO'nun önemli müttefikidir. NATO da Türkiye'nin güvenliğine katkıda bulunuyor. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de desteklerimizi sürdürüyoruz.

Balistik füzelerle İran'ın Rusya'yı desteklediğini görüyoruz. Bu kesinlikle yanlış. Türkiye'ye Ukrayna'ya destek oldukları için teşekkür ederim. Ukraya tahılının Karadeniz'den geçerek gıda krizinin önüne geçmiş oldu Türkiye. Bu sevkiyatı büyük takdirle karşılıyoruz.

[Tahıl koridoru]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaşanan sıkıntı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çözüldü. 20 gün sonra tahıl anlaşmasının yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için biz çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.https://t.co/VMamUnMx03 pic.twitter.com/VcApZ679YK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2022

"Türkiye'nin önemli beklentileri var"

Finlandiya, İsveç ve Türkiye muhtırada anlaştılar. Türkiye'nin önemli beklentileri var. Güvenlik endişelerinizi paylaşıyorum. İsveç ve Finlandiya uzun vadeli ortaklıklarını taahhüt ediyorlar. Her iki ülkenin de somut adımlarını memnuniyetle karşılıyorum. Kalıcı bir mekanizma oluşturulmuş oldu. İsveç terör örgütlerine katılımı engellemek için yeni adımlar atıyor. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırlar. Artık İsveç ve Finlandiya'nın tam üye olarak NATO'ya katılması lazım. Bu zor zamanlarda bunu tamamlamamız gerekiyor.

Rusya'nın saldırganlığı aslında gıda sevkiyatlarını riske sokuyor. Gerçek anlamda sorunun çözülmesi Ukrayna'ya karşı Rus saldırısının sonlanmasıyla mümkündür.