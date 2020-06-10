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Bakan Çavuşoğlu: İsrail kırmızı çizgiyi geçerse sonuçları olacağını göstermeliyiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planıyla ilgili, "Orta Doğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz" dedi.
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