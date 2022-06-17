Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hırvatistan Başbakanı ile ekonomik iş birliğimizi, Ukrayna ve Bosna Hersek’teki son gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık" ifadelerine yer verdi.
#Hırvatistan Başbakanıyla ekonomik işbirliğimizi, Ukrayna ve Bosna-Hersek’teki son gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 17, 2022
Discussed w/PM @AndrejPlenkovic of #Croatia our economic cooperation, latest developments in Ukraine & BiH and NATO enlargement. ???????????????? pic.twitter.com/xs4uaMCbyy
Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısının ardından Plenkovic ile görüşen Çavuşoğlu, Zagreb temaslarını tamamladı.
Çavuşoğlu, Batı Balkanlar'daki temaslarına Bosna Hersek ile devam edecek.
- 16:04
- 15:58
- 15:50
- 15:53
- 15:43