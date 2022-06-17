Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Süleyman Demirel için anma mesajı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizmetleriyle kişiliğiyle ve siyasetiyle yakın tarihimizin unutulmaz isimleri arasında yerini alan Türkiye Cumhuriyeti’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Hizmetleriyle, kişiliğiyle ve siyasetiyle yakın tarihimizin unutulmaz isimleri arasında yerini alan Türkiye Cumhuriyeti’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/NtJLEcUiX3— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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