Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılmak üzere Guatemala’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Guatemala Büyükelçiliği yeni binasının açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ve Guatemala arasında uzun süredir ikili ilişkiler olduğunu belirterek, "Açılan büyükelçilik, ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecektir." dedi.

Çavuşoğlu, "Guatemala, Türkiye'nin Latin Amerika'daki en önemli stratejik ortaklarından birisi. İki ülke arasındaki ilişki ilerliyor. Ticaret ve kültür gibi her alanda ilişkilerimiz artmaya devam ediyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin 9 yıl önce Latin Amerika ve Karayipler’de sadece 6 büyükelçiliği varken, şu anda bir başkonsolosluk ve 16 büyükelçilik olmak üzere toplam 17 misyonu olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, yakın zamanda Uruguay'da da büyükelçilik açılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgedeki varlığına ilişkin, "Türkiye, sadece bakanlığımıza bağlı misyonlarımızla değil, TİKA gibi kuruluşlarımızla da tüm Latin Amerika ve Karayipler’de çok aktif." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yollarının şu anda bölgede 6 destinasyona uçtuğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "7. destinasyon Mexico City olacak. THY bu bölgeye daha fazla destinasyon açmaya da ilgili. Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi kuruluşlarımız da tüm dünyada etkili ve Latin Amerika'daki temsiliyetlerini artıracaktır." ifadesini kullandı.

Ev sahibi bakan da konuştu

Açılışa Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales adına katıldığını vurgulayan Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel de "Yeni büyükelçilik binasının açılışı, iki ülke arasında zaten var olan ilişkilerin güçlenmesi ve derinleştirilmesi anlamına geliyor." dedi.

Türkiye ve Guatemala arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine kadar indiğine değinen Jovel, bu ilişkinin Türkiye'nin SICA Gözlemci Üyeliği ile daha da derinleştiğini anlattı.

Jovel, Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliğinin iki yıl önce açıldığını ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir safhaya girilmesine neden olduğunu ifade etti.

Guatemala Dışişleri Bakanı Jovel, Türkiye-SICA ajandasında demokratik güvenlik, iklim değişikliği, felaketlerin önlenmesi, ekonomik entegrasyon ve kurumsal yapıların güçlendirilmesi konularının bulunduğuna değindi.

TİKA'nın Guatemala’daki çalışmalarına da işaret eden Jovel, “Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılışa, SICA Genel Sekreteri Vinicio Cerezo, Guatemala Savunma Bakanı Luis Miguel Ralda Moreno ile Guatemala'daki bazı büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA