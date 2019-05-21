Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılmak üzere Guatemala'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales ile bir araya geldi.

Başkent Guatemala'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ve Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe de katıldı.

Görüşme, Guatemala hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan fotoğrafla duyuruldu.

Kaynak: AA