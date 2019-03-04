Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'da Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'nde Bayırbucak Türkmenleri ile yaptığı görüşmede, içerisinde bulundukları kampta 3 bin 500 civarında kişinin yaşadığını ve kampa girdikleri andan itibaren Türkmenlerin coşku seliyle karşılaştıklarını söyledi.

"Devlet her türlü imkanı sağlıyor"

Türkmenlerin zor şartlardan kaçıp geldiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin, milletimizin kendilerine sundukları imkanlardan çok memnunlar. Esasen burası bir çadır kent olarak kurulmuştu, daha sonra Suriye'deki durum uzadıkça ve süreç de 9. yılına giriyor maalesef, burayı konteyner kent haline getirdik. Hemen burasının yakınında başka bir kampta da bin civarında Türkmen kardeşimiz yaşıyor. Anaokulunu, sınıfları gezdik, 21 derslik var. Evlatlarımız burada müfredata göre eğitime tabi tutuluyorlar. Hem Türk öğretmenler hem de Suriyeli öğretmenler var. Arapça'yı da aynı şekilde öğreniyorlar."

Çavuşoğlu, Türkmenlerin ve çocukların geleceği için eğitime önem verdiklerini dile getirdi.

Devletin burada her türlü imkanı sağladığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, tüm kurumların imkanları seferber ettiğini vurguladı.

"Kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'deki şartlar elverdiği zaman, Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, diğer taraftan Fırat'ın doğusundaki bölgenin istikrara kavuşturulması, İdlib'teki durumun devam ettirilmesi ve de siyasi çözüm için anayasa komisyonun kurulması dahil yoğun çaba sarf ediyoruz. Suriye'yi istikrara kavuşturduğumuz zaman yine Türkmen kardeşlerimiz Bayırbucak'a döneceklerdir ve orada huzur içinde yaşayacaklardır. Yıllardır, asırlardır oraları beklediler, bundan sonra da bekleyeceklerdir ama nerede olursa olsun biz kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız, yanı başında olacağız, tüm imkanlarımızla beraber inşallah."

Çavuşoğlu, Hatay'da farklı programlara katıldıklarını ancak kendisi için en anlamlı etkinliğin kamp ziyareti olduğunu belirterek, Türkmen kardeşleriyle kucaklaşmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Büyük bir millet olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, her zaman mağdur ve mazlum toplumların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Sizleri daha iyi şartlarda yaşatmalıyız"

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından barınma merkez bahçesinde kendisini bekleyen gruba yönelik konuşmasında da kampta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Burada birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşandığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Devletimiz tüm imkanlarını her zaman olduğu gibi siz kardeşlerimize seferber ediyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tüm yetkililerle bu ziyareti gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce derslikleri gezerken evlatlarımızın güzel bir eğitim aldığını da gördük. Keza diğer imkanlarımızı da aynı şekilde seferber ediyoruz. Çadır kent olarak kurulan bu kamp artık güzel konteynerlerden oluşuyor. Sizlere daha iyisini vermeliyiz, sizleri daha iyi şartlarda yaşatmalıyız. Vatandaşlık dahil tüm işlemler konusunda burada Valiliğimiz, nüfus idaremiz ve İçişleri Bakanlığımız da yoğun bir şekilde çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını sizlere bir kere daha iletmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da yine burada, Hatay'da olacak. Sık sık geldiği bir ilimiz zaten, geçmişte de geldi."

"Fırat'ın doğusunu temizleyeceğiz, başka seçeneğimiz yok"

Çavuşoğlu, Bayırbucak Türkmenlerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Biz Suriye sorununa kalıcı bir çözüm bulmak için de çaba sarf ediyoruz. Sınırımızın hemen öbür tarafında Afrin bölgesindeki teröristleri bu bölgeden temizledik. Ülkemize yönelik bir tehdidi ortadan kaldırdık. Bizimle her zaman omuz omuza olan Bayırbucak Türkmenlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Fırat Kalkanı ile o bölgeden de teröristleri temizledik. Şimdi siyasi bir çözüm için Suriye'de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Fırat'ın doğusundaki teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz, ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz, bunun başka alternatifi veya seçeneği yoktur. Esasen Suriye'nin geleceği huzur için de önemli, bizim bekamız için de önemlidir. Suriye istikrara kavuştuğu zaman dönmek isteyen kardeşlerimiz de başta Bayırbucak olmak üzere yaşadıkları yerlere huzur içinde döneceklerdir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, her zaman Bayırbucak Türkmenlerinin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA