Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta halka hitap ediyor. https://t.co/i920ZAz4fy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları birlikte bozacağız"

Bu seçimde elbette belediye başkanı seçeceksiniz ama bu seçimde aynı zamanda Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları birlikte bozacağız. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline halkımızın aşına ekmeğine göz dikenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor

"Türkiye'de Küristan diye bir bölge var mı?"

Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. Türkiye'de Küristan diye bir bölge var mı? Malum partinin eşbaşkanı Doğu'da Güney Doğu'da oylar HDP'ye Batı'da da MHP ve AK Parti'yi çökerteceğiz diyor. Bunların yanında CHP, sözde İyi Parti ve maalesef adı saadet olan bir parti var. Ben CHP'ye gönül veren, İyi Parti'ye gönül veren, HDP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu dörtlü çeteye oy verecek misiniz? Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye PYD'ye dayıyoruz diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayıyoruz. Sizin keleşleriniz olsa ne yazar. Sizi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerinize gömeceğiz dedik. Gömdük, gömüyoruz. F-16, İHA, SİHA'larımızla bunları çökertiyoruz. Daha devam ediyor. Nefes aldırmayacağız. FETÖ'suna da diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Bu can bu tende oldukça nefes aldırmayacağız. Benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecekler.

"TTK'ya 500 işçi daha alacağız"

Emekçinin hakkını gözetmek bizim görevimizdir. TTK'ya bin 500 işçi alınacağı müjdesini burada vermiştik. Kura ile bin kardelimiz TTK'nın kadrolu işçisi oldu. 500 işçi daha alacağız.

"Zonguldak'ta imar barışı ile 57 bin 481 vatandaşımızın sorununu çözdük"

1910 yılından beri çözülemeyen tapu sorunları. Bu meseleyi çözmek de bize nasip oldu. Bu konuda 1986 yılında bir yasa çıkmıştı ama bu yasa sorunları çözemedi. Biz de 2005 yılında bu sorunu çözdük, hak sahiplerini belirledik. Zonguldak'ta Havza-i Fahmiye'den mağdur 14 bin hak sahibine tapularını verdik. Zonguldak'ta 11 bin vatandaşımızın başka bir sorununu da çözdük. İmar barışı ile 57 bin 481 vatandaşımızın da sıkıntısını hallettik.

"Zonguldak'a 18,5 katrilyon liralık yatırım yaptık"

Zonguldak'a 18,5 katrilyon liralık yatırım yaptık. Yurt binalarını açtık, açmaya devam ediyoruz. Zonguldak'ta sağlıkta 9'u hastane olmak üzere 19 sağlık tesisini hizmete açtık. Çocuk hastanemizi büyüteceğiz. Zonguldak'ta 4 bin 715 konut projesini hayata geçirdik. 14 adet atık su arıtma tesisiyle vatandaşımıza hizmet ediyoruz. 8 atık su arıtma tesisini daha hizmete sunacağız. Bölünmüş yol uzunluğuna 168 kilometre ilave ettik. Zonguldak-Karabük demiryolu hattını elektrikli hale getiriyoruz. Martın ikinci yarısında Çaycuma Havalimanı'na imişler ve uçuşlar başlayacak. 150 yıldır proje olan Filyos Limanı projesinde yarıya geldik. 2023 yılına yetiştirerek hizmete sunacağız. Tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi Filyos Limanı olacak.

"Benim Mehmetimi ordumu gidiyor Batı'ya şikayet ediyor"

Bay Kemal'den kazandığım tazminatı Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım. Bay Kemal'in Mehmetçikle bir alakası yok. Bay Kemal benim Mehmetimi ordumu gidiyor Batı'ya şikayet ediyor, oradaki terör sevicilere şikayet ediyor.

Tanzim satışlar

31 Mart'a kadar bu iş düzene girmediği taktirde 81 vilayete bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşıma ucuza bu ürünleri getireceğiz. Adımları attık atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 31 Mart’a kadar bu iş düzene girmezse tanzim satışları 81 vilayetimize yayacağız.https://t.co/hq9NN540sH pic.twitter.com/EVSlZvDt3Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mart 2019

"Zonguldaklı çiftçilerimize toplamda 411 milyon lira destek verdik"

Zonguldaklı çiftçilerimize toplamda 411 milyon lira tarımsal destek verdik. Zonguldak'ta Teknopark ve Ar-Ge merkezi kurduk. Girişimcilerimizi 7 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekledik. SGK prim teşviki verdi. Zonguldak'a doğal gazı getirdik. Olmayan yerlere de gelecek. Önümüzdeki dönemde Zonguldak'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

"Sırtını terör örgütlerine dayayanlarla siyaset olmaz"

Terör örgütleriyle dirsek dirseğe saldırıyorlar. Bunu göğsünü gere gere anlatan bir CHP ile karşı karşıyayız. Bölücü örgütün güdümündeki parti pek çok yerde aday çıkarmadı, zillet ittifakındaki adayları destekliyor. Türkiye ve CHP'yi böyle bir duruma düşürenler hak ettikleri dersi alacaktır. Her konuda olduğu gibi siyasette de yerli ve milli bir duruşa ihtiyacımız var. Sırtını terör örgütlerine dayayanlarla siyaset olmaz.

Kaynak: TRT Haber