Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 22:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Dünden Bugüne Türkiye Yüzyılı Vizyonu Teşkilat Buluşması'na katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Korkuteli ve Kepez'de "Dünden Bugüne Türkiye Yüzyılı Vizyonu Teşkilat Buluşması" programına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daydı. Çavuşoğlu, ilk olarak AK Parti Korkuteli İlçe Teşkilatı Buluşması'na katıldı.
Bakan Çavuşoğlu Korkuteli'nden Kepez'e geçti. "Dünden Bugüne Türkiye Yüzyılı Vizyonu Kepez Teşkilat Buluşması" programına katıldı.
Çavuşoğlu, programda konuşma yaparak Türkiye Yüzyılı hedefleriyle ilgili bilgi verdi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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